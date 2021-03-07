В Мурманск прилетела Алена Свиридова

Алена Свиридова в восторге от заполярной зимы.

Этой зимой в Мурманской области побывали многие знаменитости. Из-за закрытых границ россияне обратили внимание на разные города нашей страны и поняли, что там тоже можно хорошо отдохнуть. Хотя некоторые селебрити прилетают в Заполярье не в отпуск, а по работе.

Напомним: в Мурманской области побывали Юлия Барановская, Леван Горгозия, Леонид Якубович, Александр Маршал и другие. На днях к нам прилетела певица Алена Свиридова.

- Мурманск нас вчера [5 марта] встретил ослепительным солнцем, чистым, хрустящим снегом и неожиданной красотой. Самой красивой, сказочной зимой, той, которую мы так ждали в детстве. В Москве из-за того что дороги и тротуары посыпают разъедающей все живое гадостью, зимой - грязно. Магия пропадает. Здесь - нет. Яркие краски, звенящее чистое небо, снег, именно то, что я хотела. И северное сияние! Да, мы его поймали! Вчера было очень красиво. Выложу отдельно. Я - очень счастлива! Ура!!! - написала Алена Свиридова в своем Instagram.

О целях своей поездки в Мурманск Алена Свиридова пока не сообщает.

Также она заглянула на ярмарку "На Севере - весна!", которая открылась в Мурманске 7 марта. О целях своего приезда певица пока не сообщает.

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