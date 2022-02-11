В Мурманской области утроили финансирование обустройства земельных участков для многодетных семей

Субсидии получат Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кола, Мурмаши, Апатиты, Ловозеро, Полярные Зори, Ковдор, Кандалакша и Кильдинстрой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в бюджете Мурманской области предусмотрено почти в три раза больше денег на строительство инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

- В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 123,1 миллиона рублей, что почти втрое больше по сравнению с предыдущим годом. Субсидию распределят между 12 муниципалитетами, - сообщил зам. министра.

Также в областном бюджете на этот год и плановый период 2023 года предусмотрены 508,1 миллиона рублей на развитие индивидуального жилищного строительства на территории, прилегающей к земельным участкам для многодетных. Из этих средств на обустройство земельных участков для многодетных семей уйдет 165 миллионов рублей.

Субсидии получат Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кола, Мурмаши, Апатиты, Ловозеро, Полярные Зори, Ковдор, Кандалакша и Кильдинстрой.

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