Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 8:19

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом

Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бесплатные лекарства предоставляются тем, кто заболел коронавирусом.

Бесплатные лекарства предоставляются тем, кто заболел коронавирусом.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще 118 миллионов рублей направят из бюджета Мурманской области на лекарства для больных коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

Бесплатные лекарства предоставляются тем, кто заболел коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра.

Эта мера поддержки действует в регионе почти два года. За время пандемии, как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, бесплатные лекарства, купленные на областные деньги, получили свыше 122 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ. Более 56 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом получили лекарства, приобретенные за счет средств федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru