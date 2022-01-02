В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств

В 2021 году в регионе в рамках программы реализовали восемь проектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одиннадцать общественных пространств оборудуют и откроют в 2022 году в Мурманской области.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в десяти муниципальных регионах отобрали одиннадцать новых общественных пространств. В частности, в Полярном готовятся обновить площадь Двух капитанов, в Апатитах – территорию между домами № 12 и 8 на улице Жемчужной, в Кандалакше – сквер у фонтана на улице Первомайской, в Кировске – сквер городской больницы на проспекте Ленина с детской игровой площадкой «Доктор Айболит».

– В Ловозере изменения ждут улицу Спортивную, в Оленегорске – сквер «Надежда» на улице Строительной, в Никеле – зону отдыха в районе Дома детского творчества № 1 на улице Бредова, 7а, в Полярных Зорях – общественную территорию на улице Пушкина, в Североморске – детскую площадку на Приморской площади, – сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

В Мурманске отобрали два объекта на участие в проекте - это зеленые зоны у озера Среднего на улице Мира и вдоль ручья Чистого на Кольском проспекте.

По словам министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой, реализация проекта даст импульс для развития городской среды.

В 2021 году в регионе в рамках программы реализовали восемь проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru