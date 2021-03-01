6 марта в Мурманске откроется ярмарка «На Севере – Весна!»

Ярмарка будет открыта для гостей ежедневно с 11.00 до 19.00. Фото: правительство МО

С 6 по 14 марта в самом центре Мурманска будет работать праздничная ярмарка «На Севере – Весна!». Об этом губернатор региона Андрей Чибис рассказал на оперативном совещании.

На улице Воровского появится арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.

- В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. С 6 по 8, а также 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Ярмарка «На Севере – Весна!» будет открыта для гостей ежедневно с 11.00 до 19.00.

С учетом стабилизации обстановки по коронавирусу Андрей Чибис призвал муниципалитеты активизировать работу по проведению культурных мероприятий, в том числе на открытом воздухе.

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