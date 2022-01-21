Убивший собаку священник из Апатитов до сих пор запрещен в служении

Как сообщили "КП"-Мурманск" в Мурманской епархии, на данный момент запрет все еще не снят. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В апреле 2021 года священник из Апатитов Константин Кузнецов застрелил на глазах у юных спортсменов на склоне "Кукисвумчорр" собаку Фросю. Ее хозяин работал на комплексе и часто приводил любимицу побегать на свежем воздухе.

В отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (совершение жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего), однако после прекратили его. Осенью состоялся суд, священника приговорили к уголовному штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Сразу после случившегося на "Кукисвумчорре" Кузнецова отстранили от служения. Как сообщили "КП"-Мурманск" в Мурманской епархии, на данный момент запрет все еще не снят.

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