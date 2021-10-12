Мурманский областной суд не стал ужесточать приговор убившему собаку священнику

Фросю убили на глазах у детей. Фото: ГК «Кукисвумчорр»

12 октября в Мурманском областном суде рассмотрели дело об ужесточении приговора священнику из Апатитов Константину Кузнецову. Напомним: в мае 2021 года он застрелил из ружья собаку Фросю на горнолыжном склоне «Кукисвумчорр», все случилось на глазах у детей. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и постановил Кузнецову выплатить уголовный штраф в 15 тысяч рублей. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким. Ранее также северяне создали петицию, требуя наказать священника от службы. Однако Мурманский областной суд оставил приговор без изменения.

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