В Териберке за лето застрелили двух опасных медведей

Двух медведей ликвидировали в Териберке, еще одного - в Кировске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом медведи часто выходили к людям. Например, гуляли по Териберке. Одного такого косолапого охотнспекторы ликвидировали в конце июня, другого - в июле. Третьего ликвидировали в Кировске на восточном карьере в конце августа.

- Когда поступают сообщения, мы оцениваем ситуацию. Сначала на место выезжают специалисты и проверяют, так ли это было на самом деле. Если есть угроза жизни и здоровью граждан, как то было в Териберке, когда медведи ходили по поселку и атаковали мусорные контейнеры, то хищников гонят в лес и уже там отстреливают. В городах и поселках мы не имеем права ликвидировать животных – этим занимается полиция, - объяснил «КП-Мурманск» начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Еще один случай летом произошел в Североморске-3, где медведь съел бродячую собаку – это попало на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что повторных выходов косолапого в тот район не было, однако другой бурый хищник вскоре загрыз очередного пса на насосной станции неподалеку от Североморска.

- Сейчас у медведей много корма – ягоды, грибы, поэтому они менее настроены встречаться с людьми и нападать на них. Опаснее бродить по лесам весной, например, в мае, когда питания животным не хватает, - отметил наш собеседник.

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