В Североморске-3 медведь съел собаку рядом с воинской частью

Решается вопрос о ликвидации медведя в Териберке и еще одного в Североморске-3. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Териберка стала самым медвежьим местом в этом году на Кольском полуострове: в село наведываются поочередно три медведя, одного уже ликвидировали, еще одного готовятся, а третьего удалось прогнать.

- Но в целом обстановка везде спокойная. В мае медведь выходил в Оленегорск, но после не появлялся, еще один был на окраине Росляково у мусорных баках, но тоже ушел. Также хищник ходит в Североморске-3 у воинских частей и аэродрома, рядом с водонасосной станцией он съел собаку, - рассказал "КП"-Мурманск" начальник отдела Государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Разрешение на его ликвидацию уже выдано, но медведь, словно чувствуя это, почти три недели уже не показывается. Только на днях его видели в лесу мельком, однако в тот момент к людям он не вышел.

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