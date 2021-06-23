В Териберке ликвидировали опасного медведь

Медведя увидели на въезде в Териберку. Фото: vk.com/my_teriberka

21 июня в Териберке заметили медведя. Если раньше хищники гуляли только рядом с населенным пунктом, то теперь один из них рискнул зайти в его черту.

Охотоведы проверили хищника на агрессию и пришли к выводу, что его надо ликвидировать, так как он опасен для людей.

- В районе ГЭС и седьмого километра на значительном удалении от села живут две семьи - медведицы с детенышами. Возможно, ликвидированный медведь - это один из подростков. Животные привыкли к горам мусора, которые остаются после туристов, и этот медведь вместо охоты решил искать пропитание таким простым способом. Инспекторы предприняли несколько попыток выгнать животное за пределы населенного пункта, но он возвращался, а потом начал огрызаться и нападать, - сообщил "КП-Мурманск" начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Напомним: в прошлом году медведица случайно прошла по туристке, рассматривался вариант об ее отстреле, но специалисты расценили, что она не опасна для людей.

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