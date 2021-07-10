Под Североморском медведь загрыз еще одну бродячую собаку

Медведя должны ликвидировать. Фото: скрин видео

В район Североморска снова пришел медведь в поисках пропитания, которое он удачно себе нашел. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, ночью 7 июля косолапый напал на бродячую собаку и загрыз ее, а затем быстро утащил в лес. Случилось это на насосной станции на питьевом озере. Видео с происшествием опубликовал на личной странице в соцсетях житель Североморска Михаил Сеничкин.

Это уже не первый случай за это лето, когда медведь съедает собаку. Напомним: хищник приходил в Североморск-3, где рядом с водонасосной станцией он загрыз пса.

Был ли это один и тот же косолапый - не понятно. Но, как сообщали в минприроды региона, если медведь появится снова, его должны ликвидировать. Так что похоже, что недолго ему осталось охотиться на собак.

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