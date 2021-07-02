Выходящего в Териберку медведя хотят ликвидировать

Один из трех медведей продолжает приходить в Териберку. Фото: vk.com/turizm_teriberka

Териберка в этом году стала местом притяжения медведей. Рядом с селом жили две медвежьи семьи: две мамы, у каждой по три детеныша. Одна семья старалась держаться от людей подальше, а вот вторая...

Жители Териберке стали часто замечать детенышей, которых уже можно назвать подростками. Как предполагают охотоведы, их мама, скорее всего, погибла, и ее потомство не знает, что делать, за легкой едой пошло к мусорным бакам. Одного медведя уже ликвидировали.

- Еще одного смогли прогнать, и он больше не возвращается. А вот третий продолжает выходить к людям. Сейчас он не представляет угрозу для людей, но когда подрастет, все равно будет приходить в населенный пункт, что опасно, - сообщил "КП"-Мурманск" начальник отдела Государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

Поэтому хищника хотят ликвидировать, тем более, что он все равно может погибнуть зимой без мамы. Сейчас в Териберке круглосуточно дежурят охотоведы и профессиональные охотники, которых привлекает минприроды.

- Ситуация находится под контролем, - рассказал Дмитрий Каск.

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