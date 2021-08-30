В Мурманске зафиксировали минусовую температуру

В Мурманске пришли заморозки. Фото: www.instagram.com/vikavitina/

Под конец лета в Мурманской области начались заморозки. Первые холода стукнули в Апатитах и Краснощелье, а 30 августа добрались и до Мурманска.

- Доброе утро! А у нас вот такая погода! - отметила мурманчанка Виктория Витина в своем Instagram, приложив фотографию уличного термометра.

Градусник показывал температуру минус 2 градуса. Бр-р-р!

Впрочем, минусовая температура не очень удивляет, ведь в городе уже успели и августовского снеговика слепить.

Напомним: в начале сентября в Мурманской области ожидают снег. Синоптики обещают северянам, что снежинки будут таять в воздухе.

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