В начале сентября в Мурманской области ожидают снег

В Мурманской области может пойти мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надежда на "бабье лето" в Мурманской области пока тает вместе с прогнозом синоптиков. В первую неделю осени северянам обещают признаки зимы.

- Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°, а это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег. Белые «мухи», которые, впрочем, будут таять по пути к земле, могут наблюдаться в отдельных районах Русского Севера, например, в Мурманской области, - сообщает сайт "Метеоновости".

Напомним: в правительстве Мурманской области распорядились начинать давать отопление в жилые дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ковдора попал под уголовное дело из-за незаконного получения пособия по безработице. Мужчина устроился на работу, но не предупредил об этом центр занятости населения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru