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Происшествия26 августа 2021 13:28

Житель Ковдора попал под уголовное дело из-за незаконного получения пособия по безработице

Мужчина устроился на работу, но не предупредил об этом центр занятости населения
Татьяна ЖДАНОВА
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Если мужчину признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Незаконное получение пособия по безработице стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении жителя Ковдора. Заявление в полицию на 55-летнего северянина подали представители местного центра занятости населения.

– По их сведениям, один из состоящих на учете местных жителей незаконно получает пособие по безработице. Сумма выплат уже составила более 75 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Проверка подтвердила информацию. Мужчина был признан безработным, предоставив пакет документов. Впоследствии ему выплачивали денежное пособие. Через какое-то время северянин нашел работу и не предупредил об этом центр занятости населения, продолжая получать деньги, но теперь уже незаконно.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ. Если мужчину признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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