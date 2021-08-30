В Мурманской области начнут давать отопление в жилые дома

Отопление в Мурманской области начнут давать в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании 30 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил муниципалитетом начать работать над подачей отопления в жилые дома.

- Стало уже прохладно, последнюю оперативку лета заканчиваем этим вопросом. Пора запускать тепло в дома, не дожидаясь нормативных сроков. Прошу все муниципалитеты начать максимально оперативно пробные топки в домах. Давайте не будем выверять по дням и суткам. Считаю, что людям надо дать тепло, - отметил губернатор.

При этом в социальные объекты, например, в школы и детские сады, отопление уже дают. На 30 августа уже 80% таких зданий должны иметь горячие батареи.

Напомним: для подачи отопления в жилые дома нужно соблюсти норматив. Но этой осенью его не будут ждать.

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