Какая погода будет в Мурманске на День знаний 1 сентября 2021 года

В данный момент прогноз можно считать только приблизительным, ведь точная информация появится не раньше, чем за три дня до Дня знания.
Фото: Мария СОЛЕЕВА
День знаний не за горами. Пока родители собирают детей в школу, встает вопрос не только как сделать это дешево и сердито, но и как одеть школьника 1 сентября на линейку. Поэтому рассказываем, какая погода будет в Мурманске 1 сентября 2021 года.
В данный момент прогноз можно считать только приблизительным, ведь точная информация появится не раньше, чем за три дня до Дня знания.
Согласно www.gismeteo.ru, 1 сентября нас ждет всего +10 градусов тепла и дождь. Такой же неоптимистичный прогноз у Гидрометцентра.
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