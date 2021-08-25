Какая погода будет в Мурманске на День знаний 1 сентября 2021 года

В данный момент прогноз можно считать только приблизительным, ведь точная информация появится не раньше, чем за три дня до Дня знания. Фото: Мария СОЛЕЕВА

День знаний не за горами. Пока родители собирают детей в школу, встает вопрос не только как сделать это дешево и сердито, но и как одеть школьника 1 сентября на линейку. Поэтому рассказываем, какая погода будет в Мурманске 1 сентября 2021 года.

В данный момент прогноз можно считать только приблизительным, ведь точная информация появится не раньше, чем за три дня до Дня знания.

Согласно www.gismeteo.ru, 1 сентября нас ждет всего +10 градусов тепла и дождь. Такой же неоптимистичный прогноз у Гидрометцентра.

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