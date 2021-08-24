В Мурманскую область пришли первые заморозки

В Мурманской области все еще царит арктическая воздушная масса и никуда уходить не собирается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области все еще царит арктическая воздушная масса и никуда уходить не собирается. Этот фактор, а также первые ночные прояснения привели к первым после летнего сезона заморозкам.

Как сообщили в паблике "Погода в Мурманске", в этом году первой отличилась не Каневка. Минусы минувшей ночью отметили две станции: Апатиты (-0.5) и Краснощелье (-1.1).

К слову, весь север Финляндии и Швеции, где были просветы, также оказался в минусовой температуре. - Мурманск благодаря облачности ниже +5 не опустился. Аэропорт, который при чистом небе также вполне мог улететь в минус, благодаря облакам дошел только до +3.1, - сообщили в группе. В ближайшие дни вероятность ночных заморозков по области сохранится. Конкретно Мурманску они не грозят, но пригородные низины в случае прояснений вполне могут немного замерзнуть.

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