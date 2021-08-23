В Мурманске слепили августовского снеговика

Снеговик получился небольшим и быстро растаял. Фото: Елена Ястребова

Погода в Мурманской области совсем не радует. За окном сплошной холод и дожди, а дома приходится сидеть в обнимку с обогревателем. Тем временем в Мурманске уже лепят августовских снеговиков.

- Если на дворе лето, то где взять снег в августе, да еще в Мурманске? Возможно все! Главное - знать снежные места. И я такое нашла... в Первомайском округе, - поделилась на личной странице в соцсетях Елена Ястребова.

По словам северянки, снеговик получился небольшим и быстро растаял. К счастью, минусовой температуры днем у нас пока что не наблюдается.

- Прохожие, заприметив моего снежного друга, мило улыбались и недоумевали - откуда такой милашка появился в городе, да еще в конце августа. Даже собака была в "шоке", - отметила женщина.

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