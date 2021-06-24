В Молочном спасли собаку со срезанной шкурой

Израненную собаку обнаружили вечером 23 июня. Фото: vk.com/murmandogs

В начале марта в Североморске произошла жуткая история. которая потрясла многих: у одной из воинских частей нашли двух собак со срезанными шкурами. Характер ран указывал на то, что это дело рук человек. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося, а волонтеры смогли спасти Мотю и Кнопу.

И вот история повторилась, только уже в Молочном. Вечером 23 июня в поселке нашли собаку с такими же ранами, как у североморских животных.

Сейчас собакой занимаются ветеринары. Фото: vk.com/murmandogs

- Кто-то жестоко поиздевался над беднягой. У собаки нет шерсти, содрана кожа до костей и мяса, - рассказали в группе фонда помощи бездомным животным "Ищу Человека".

Сейчас с пострадавшим четвероногим другом работают ветеринары. А зооволонтеры готовят обращения в полицию и прокуратуру, ведь их не только возмущает сам факт нового жестокого случая, но и что спустя три месяца после событий в Североморске так и не известно от правоохранительных органов, кто это сделал и зачем.

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