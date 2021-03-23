Волонтеры рассказали о лечении одной из собак, пострадавших от рук живодера в Североморске

Сначала ветеринары давали осторожный прогноз на спасение Кнопы, но щенок оказалась сильной. Фото: vk.com/severomorskpriut

Пока полиция ищет живодера, который снял шкуру с двух собак в Североморске, волонтеры спасают пострадавших Мотю и Кнопу.

Матильда осталась в Мурманской области, а вот Кнопу увезли в Санкт-Петербург, так как она пострадала сильнее подруги.

- Хорошие новости прилетели из Питера от Александры и Кнопы! Были в клинике. Все очень хорошо! Двигаемся быстрее, чем планировалось! В течение 2-3 дней установят кожные стрейчеры, чтобы закрыть дефект. Мы уже звезды клиники, все нас называют «Кнопушка», мы со всеми целуемся и лезем на ручки, - рассказали в приюте для бездомных животных Североморска "Надежда".

Сначала ветеринары давали осторожный прогноз на спасение Кнопы, но щенок оказалась сильной. Она стала больше доверять людям.

Напомним: в отношении неизвестного садиста возбудили уголовное дело.

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