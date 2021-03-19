Полиция возбудила уголовное дело из-за собак со снятыми шкурами в Североморске

У правоохранителей нет сомнений - шкуру с собак снял человек. Сейчас щенков спасают ветеринары и волонтеры. Фото: vk.com/severomorskpriut

В начале марта у одной из войсковых частей в Североморске нашли двух собак со снятыми шкурами. Кнопа и Мотя - еще щенки, сейчас их спасают волонтеры и ветеринары. Медленно и тяжело, но они идут на поправку.

Вывод специалистов - с собак снял шкуру человек, на это указывают ровные надрезы на теле щенков. По мнению ветеринаров, экзекутор явно умеет обращаться с ножом и свежевать животных.

После обращения волонтеров полиция начала проверку, которая закончилась возбуждение уголовного дела.

- В ходе изучения материала проверки в порядке надзора установлено, что в нем содержаться достаточные данные о совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее их увечье, с применением садистских методов, в отношении нескольких животных, в связи с чем, начальнику следственного органа внесено требование о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В данный момент личность живодера не установлено.

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