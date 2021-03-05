Волонтеры о собаках в Североморске, с которых сняли шкуры: "Животные в болевом шоке"

К счастью, ветеринары говорят, что животные будут жить. Фото: vk.com/club139880595

В Североморске полиция ищет человека, который с живых собак снял шкуры. Напомним: 1 марта у одной из войсковых частей флотской столицы увидели первую пострадавшую собаку, а через пару дней - вторую. Волонтеры срочно занялись их спасением.

К счастью, ветеринары говорят, что животные будут жить, хоть риск неблагоприятного исхода все-таки есть. Правда, к выздоровлению ведет непростой путь.

- Помощь пострадавшим собакам подросткам оказали незамедлительно. Раны не свежие, 3-4 дневной давности, большие участки некротизированных тканей, имеются колотые-резаные раны, собаки в болевом шоке. Но даже в тот момент, когда казалось бы не знаешь за что хвататься, наши чуткие девочки с состраданием сделали все возможное! - рассказали в приюте Североморска "Надежда".

Кнопу и Матильду - так назвали пострадавших собак - осмотрели и специалисты областного веткомитета. Фото: vk.com/club139880595

Кнопу и Матильду - так назвали пострадавших собак - осмотрели и специалисты областного веткомитета.

- У Кнопы температура тела на момент поступления была 37,4 градусов, есть рана в области шеи около 10 сантиметров, рана в области левой лопатки около 5 сантиметров, в области поясницы кожа оторвана в двух направлениях поперек тела, лоскуты кожи свисали в области ребер, около 25 сантиметров в длину. У Матильды температура тела была 38,6 градусов, в области холки отсутствует пласт кожи около 15 сантиметров, область поясницы рана от внутренней поверхности левого бедра до внутренней поверхности правого бедра около 35 сантиметров в длину, в области бедер глубокие колотые раны шириной 2,5-3 сантиметров, - говорят в комитете.

Напомним: на историю в Североморске отреагировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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