Волонтеры о собаках без шкур в Североморске: "Это сделал человек"

Фото: Виктория Клепикова

- Ветеринары однозначно говорят, что это дело рук человека, - говорит в беседе с нами зооволонтер из Североморска Юлия Шапиро.

Она вместе с другими неравнодушными спасает двух собак, с которых живьем сняли шкуры. Думать об этом страшно: получается, что по флотской столице ходит живодер, у которого явно началось весеннее обострение.

- 1 марта в одной из наших местных групп в «ВКонтакте» появился короткий пост девушки, работающей в воинской части у улицы Окольной. Она сказала, что к ним закинули собаку без шкуры. Потом быстро запись удалили, а я успела сделать скриншот. Как я поняла, руководство части было недовольно, что об этом появилась информация, - рассказывает Юлия.

Измученному животному не успели помочь – оно ушло от людей. Как подумали девушки, умирать. Утром 3 марта у той же части нашли другую собаку, и тоже с содранной шкурой. Пока волонтеры помогали ей, к ним неожиданно вышла и первая истерзанная собака. Ее назвали Кнопой, а ее сестру по несчастью – Матильдой, или Мотей. Оба животных были испуганы и мучились от боли, но воля к жизни у них была невероятной. Поэтому волонтеры сделали им уколы обезболивающего, вызвали полицию и помчались к ветеринарам.

- Врачи говорят, что кто-то, кто умеет свежевать животных, может, охотник, сделал ровный надрез ножом по позвоночнику, а потом два боковых. Шкура просто свисала с боков. Но собаки точно будут жить, хотя восстановление будет трудным. Кнопа пострадала больше всего, думали, может, сшить ей шкуру, но она еще щенок, будет расти. Пошел сильный некроз, поэтому решили, что будет операция и ткани будут удалять, - продолжает непростой рассказ наша собеседница.

Фото: Виктория Клепикова

Кому в голову пришло издеваться над животными, пока неизвестно. Как отмечает Юлия Шапиро, следов крови и борьбы на территории самой воинской части пока не обнаружили, зато красный снег видели у котельной неподалеку. Волонтеры предполагают, что к этому может быть причастен кто-то из работающих в этой военной части города, необязательно военных, может, и гражданских.

Для Кнопы и Моти уже нашли передержку, а в ближайшее время откроют сбор денег для оплаты лечения. Пройдет немало времени, пока у собак затянутся раны, как телесные, так и душевные. А волонтеры переживают за оставшихся на территории части и рядом других животных, в том числе и братьев и сестер Кнопы из одного с ней помета.

- Для нашего городка это вопиющий случай. Страшно, что такой человек ходит рядом с нами. Сейчас он делает это с животными, а потом... с людьми? – не скрывают эмоций волонтеры.

Произошедшим уже заинтересовались правоохранительные органы.

- По факту публикаций в СМИ проводится проверка, - сообщила «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Напомним: в сентябре прошлого года в Североморске же спасали пса Джейсона со снятой шкурой. Но тогда ветеринары посчитали, что такие раны он получил от другого животного, а не человека, хотя на его теле были колотые ранения.

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