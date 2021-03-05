ДТП в Мурманске: мусоровоз повредил два авто, пытаясь проехать в тесном дворе

Машинам теперь нужен ремонт. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

В последнюю неделю Мурманск вновь завалило снегом. На дорогах образовалась каша, которую дворники и рабочие не успевают убирать. А во дворах так и совсем не пройти и не проехать.

Из-за снежных завалов на проезде Северном, 7 случилось ДТП. Мусоровоз, заехавший в тесный двор, стащило на два припаркованных автомобиля - Citroen и Hyundai. Об этом сообщили в паблике «ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска».

Обычно на время уборки снега водителей просят временно убрать свои машины. Однако в данном случае или предупредить забыли, или автовладельцы никого слушать не стали. Теперь легковушкам нужен ремонт.

- 4 марта произошло столкновение трех транспортных средств. Никто в ДТП не пострадал. Двум автомобилям был причинен имущественный ущерб, - уточнил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

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