У Ледового озера в Мурманске нашли две мины Великой Отечественной войны

Мины передали следственно-оперативной группе, они будут уничтожены. Фото: Росгвардия

Весной количество сообщений об опасных находках растет. Талые воды размывают земли и показывают, как сильно бомбили Мурманск в годы Великой Отечественной войны.

Рано утром 1 июня прохожий увидел у Ледового озера что-то напоминающие снаряды, сигнал об этом был передан в дежурную часть отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Мурманской области.

- Прибывшая на место группа разминирования провела визуальный осмотр предметов и установила, что перед ними два корпуса 50-миллиметровых минометных мин времен Великой Отечественной войны без головных взрывателей и взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мины передали следственно-оперативной группе, они будут уничтожены.

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