В Мурманске увеличилось число пожаров по сравнению весной прошлого года

Жителей просят соблюдать элементарные правила безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники регионального МЧС сообщили о печальной статистике - в Мурманской области увеличилось число пожаров по сравнению с весной прошлого года.

- В Мурманской области выросло количество пожаров, а также гибели и травматизма людей из-за них. 66% всех пожаров возникает по причине неосторожного обращения людей с огнем. Мы призываем всех жителей и гостей Кольского полуострова соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительными, - отметил и.о. заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области Юдин Алексей

Напомним: в Мурманске прошли учения по тушению пожара на объектах хранения нефти. Проверялись действия пожарных расчетов и взаимодействие с другими службами.

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