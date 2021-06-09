Лесной пожар в Ковдорском районе потушили

Ранее в минприроде сообщали, что все последние лесные пожары на Кольском полуострове возникали из-за людей. И тот, что случился в Зашейковском лесничестве, не исключение. Фото: Скриншот видео

Около 9 вечера 7 июня в Ковдорском районе - в Зашейковском лесничестве - начался крупный лесной пожар. Сначала сообщалось, что он охватил 350 гектаров, но после уточнения стало известно, что площадь составляет 210 гектаров.

По предварительной версии, причиной ЧП стал не затушенный костер. На борьбу с ним ушли почти сутки, на помощь пришла авиация.

- По состоянию на 17.00 8 июня пожар в Зашейковском лесничестве Ковдорском участковом лесничестве локализован на площади 220 га, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К 6 утра 9 июня пожар полностью ликвидировали. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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