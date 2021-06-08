Стала известная предварительная причина крупного пожара в Зашейковском лесничестве

Ранее в минприроде сообщали, что все последние лесные пожары на Кольском полуострове возникали из-за людей. И тот, что случился в Зашейковском лесничестве, не исключение. Фото: Скриншот видео

С вечера 7 июня горит участок № 38 в Зашейковском лесничестве. К утру 8 июня огонь распространился на 350 гектаров, к счастью, его удалось остановить. Однако сам пожар еще не потушен.

Ранее в минприроды сообщали, что все последние лесные пожары на Кольском полуострове возникали из-за людей. И тот, что случился в Зашейковском лесничестве, не исключение.

- По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костер. В итоге площадь возгорания достигла 350 гектаров, и десятки наших сотрудников авиалесоохраны героически борются с огнем, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Проверку по данному ЧП начала природоохранная прокуратура.

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