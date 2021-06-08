Пожар на 350 га в лесничестве Мурманской области сняли на видео

Природоохранная прокуратура начала проверку. Фото: Скриншот видео

С вечера 7 июня в Мурманской области бушует пожар в Зашейковском лесничестве. К утру 8 июня распространение огня удалось остановить, но борьба с ним идет на площади почти 350 гектаров.

Горящий лес сняли на видео с воздуха. Запись на своей странице в "ВКонтакте" разместил губернатор Андрей Чибис.

- По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костер. В итоге площадь возгорания достигла 350 гектаров и десятки наших сотрудников авиалесоохраны героически борются с огнем. Обращаюсь ко всем. Будьте осторожны в обращении с огнем. Последствия безответственности могут быть очень опасными, - рассказал глава региона.

Природоохранная прокуратура начала проверку.

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