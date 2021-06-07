За лесными пожарами в Мурманской области следят из космоса

К сезону горящих лесов готовились заранее. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области настала опасная пора лесных пожаров. В регионе установили повышенный класс пожарной опасности, в Терском районе вход в леса и вовсе закрыт. Мера важная, ведь на данный момент все пожары, которые уже случились, возникли по вине людей.

- На 7 утра 7 июня было зафиксировано 6 лесных пожаров на территории 31,6 га. По одному в Кандалакшском и Ковдорском районах, четыре - в Кольском. Они были потушены в первые сутки, все возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Также был зафиксирован один ландшафтный пожар, который распространился на один га, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

К сезону горящих лесов готовились заранее. У авиации есть 254 часа пользования, утверждено 1900 километров маршрутов патрулирования с с возможностью перехода с маршрута на маршрут. В парашютно-десантных пожарных формированиях работают 54 человека. Наблюдение ведется не только на суше и с воздуха, а по воде.

- У нас отсутствует видеонаблюдение, но проходит мониторинг через космические системы, термоточки МЧС. Те пожары, что уже были, система отражает с динамикой, - отметил профильный министр.

Сергей Абаринов предложил ввести в Мурманской области режим повышенной готовности, так как в регионе опять обещают жару.

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