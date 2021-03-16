В Мурманской областной больнице провели сложнейшую операцию по удалению опухоли

Операция прошла успешно. Фото: vk.com/mokb_51

Хирурги Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина провели сложнейшую лапароскопическую операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника. Как для пациента, так и для врачей все прошло успешно!

- Специалисты выполняли манипуляцию совместно с приглашенным хирургом-онкологом городского клинического онкологического диспансера из Санкт-Петербурга Юрием Васильевичем Пелипась, - отметили в медицинском учреждении.

Лапароскопия представляет собой операции на внутренних органах, которые проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы.

Преимущества такого метода в малой травматичности и коротких сроках пребывания пациента в стационаре. Также человек быстро восстанавливается после операции, у него нет болезненных ощущений и послеоперационных рубцов. Риск возникновения осложнении тоже значительно снижается.

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