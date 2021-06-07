В Мурманской области снова потеплеет до +26

Сколько в этот раз простоит тепло, пока не известно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Заполярная погода - дама капризная. На прошлой неделе столбик термометра поднялся почти до +30, на выходных похолодало, а в ночь с 6 на 7 июня даже были заморозки.

На этой неделе северяне снова смогут погреться.

- 8 июня погоду в нашем регионе будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдут дожди, днем воздух прогреется до +15 - 20°, на юге и востоке области местами до +22 - 25°. 9-10 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +6 - 13°, днем +20 - 26°, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сколько в этот раз продержится тепло, пока неизвестно.

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