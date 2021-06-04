До Мурманска дошла гроза

Июньская жара обернулась для мурманчан первой в году грозой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Июньская жара обернулась для мурманчан первой в году грозой. 4 июне северяне услышали гром.
При этом в одной части города просто было слышно грозу, но светило солнце, а в другой вовсю щел ливневый дождь. Для северян это маячок, что жара постепенно уходит.
- Конвекция сбила температуру на севере области, а вскоре нас ещё больше освежит северный ветер. В Териберке уже +13, в Полярном +16. В центр и на юге продолжается пекло, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Напомним: первая в 2021 году гроза прогремела 17 мая в Оленегорске.
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