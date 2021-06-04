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Общество4 июня 2021 14:09

В Териберке воздух прогрелся сильнее, чем в Сочи

Но потепление в Мурманской области скоро закончится
Ника СВЕТЛОВА
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Причем небесная канцелярия так расщедрилась, что прогрела север страны сильнее, чем юг.

Причем небесная канцелярия так расщедрилась, что прогрела север страны сильнее, чем юг.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже третий день подряд в Мурманской области стоит по-настоящему летняя жара. 3 июня в Мурманске даже обновился рекорд тепла: столбик термометра показал +27,2 градуса вместо +25,5 в 1984 году.

Причем небесная канцелярия так расщедрилась, что прогрела север страны сильнее, чем юг.

- На Черном море в Сочи +14, на Баренцевом в Териберке +21, - сообщил данные на 9 утра 4 июня паблик «Погода в Мурманске».

Но радоваться северянам возможности погреться осталось не так долго. Уже с вечера 4 июня начнет холодать. Выходные нас ждут холодные и дождливые.

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