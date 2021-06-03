В Мурманске обновился рекорд тепла

Жарой нам осталось наслаждаться или томиться недолго: уже 5 июня нас ждут дожди и понижение температуры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 июня кто-то из жителей Мурманской области радуется жаре, а кто-то от нее изнывает. Так или иначе, лето в Заполярье началось с хорошей погоды, и четверг пока стал самым жарким днем в этом году. А еще в регионе обновился суточный рекорд тепла.

- 3 июня в Мурманске был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составлял +25,2°С и наблюдался в 1984 году. В 15.00 воздух прогрелся до +27,2°С. Окончательное значение нового значения абсолютного максимума дня будет известно после 21 часа, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Жарой нам осталось наслаждаться или томиться недолго: уже 5 июня нас ждут дожди и понижение температуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Терском районе резко вырос риск возникновения пожара. Высокий класс пожарной опасности сохранится до 7 июня (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru