В Терском районе резко вырос риск возникновения пожара

А это значит, что нужно быть осторожнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области стоят жаркие деньки. По прогнозам синоптиков, столбик термометра 3 июня поднимется почти до +30.

А это значит, что нужно быть осторожнее. Речь не только о солнцезащитных кремах, но и отдыхе в лесу.

- Со 2 по 7 июня в Терском районе сохранится вероятность возникновения природных пожаров. Воздержитесь от посещения лесов и разведения огня, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Класс пожарной опасности установлен на уровне 4-5. Это значит, что пожар может начаться от малейшей искры. Поэтому северян просят быть как можно осторожнее в лесу, а еще лучше - не ходить туда.

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