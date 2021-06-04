В Мурманске воздух прогреется до +25 перед похолоданием

На выходных также будет прохладно и дождливо. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эта рабочая неделя радует северян теплом. 3 июня даже был обновлен суточный рекорд. Но на выходных, как бы не хотелось, милости от небесной канцелярии уже не будет. Уже сегодня, 4 июня, погода начнет портиться.

- Днем воздух в Мурманске прогреется до +23…+25, после 16-17 часов, начиная с северных районов города, пойдет разворот ветра и понижение температуры до +15 на севере города к концу срока, на юге до +19, переменная облачность, возможен ливневый дождь, ветер будет западный 5-10 м/с, в конце срока - северный 6-11 м/с. Вечером ожидается дальнейшее понижение температуры до +16…+10, облачно с прояснениями, возможен ливневый дождь, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

На выходных также будет прохладно и дождливо.

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