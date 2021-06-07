В Мурманской области зафиксировали июньские заморозки

Впрочем, уже с 7 июня синоптики обещают потепление до +20. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На прошлой неделе в Мурманской области стояла жара под +30. Сильнее всего от нее страдали жители юга региона. А уже к выходным погода испортилась, столбик термометра стал стремиться вниз. В пяти населенных пунктах похолодало так сильно, что даже случились заморозки.

- Кроме Мурмашей, это Ловозеро, Краснощелье, Пялица и Каневка. Ну, для них в начале июня это обычное событие, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Впрочем, уже с 7 июня синоптики обещают потепление до +20.

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