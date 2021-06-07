В Мурманске зацвели малина и черемуха

Пока в других регионах уже давно все цветет, в Мурманской области даже листики на деревьях пока не очень распустились. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В то время как в других регионах уже давно все цветет, в Мурманской области даже листики на деревьях не распустились. И все же тепла прошлой недели, когда в Мурманске столбик термометра поднялся до +28 и даже был обновлен суточный рекорд, хватило, чтобы природа расцвела.

Так, в Мурманске уже цветут черемуха и малина. Пока осторожно, но все-таки северяне могут насладиться этим чудным ароматом. Сирень пока ждать не приходится - она обычно набирает силу к июлю, если ей хватит солнца. А вот рябина, скорее всего, зацветет быстрее.

К слову, если верить народной примете, то черемуха в цвету - к похолоданию. Но синоптики, наоборот, после зябких выходных обещают на этой неделе тепло.

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