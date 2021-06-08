Прокуратура проверит пожар в Зашейковском лесничестве

По данным минприроды региона, все последние лесные пожары в Заполярье возникают из-за людей. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Мурманской области 7 июня случился крупный пожар: возгорание началось в 21.20 на 38 квартале Зашейковском лесничестве Ковдорского района. По данным от МЧС региона на 5 утра 8 июня, огонь распространился на 350 гектаров.

- Проверка показала, что по состоянию на 8 июня распространение пожара прекратилось. На пожаре работают сотрудники Мурманской базы авиационной охраны лесов. В готовности находятся силы ГУ МЧС России по Мурманской области. Отделом надзорной деятельности УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области по факту лесного пожара проводится процессуальная проверка. Размер ущерба, причиненного лесному фонду РФ, в настоящее время устанавливается, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По данным минприроды региона, все последние лесные пожары в Заполярье возникают из-за людей.

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