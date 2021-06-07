C 7 июня в Мурманской области заработает цифровой туристический гид

В Мурманской области туристы смогут пользовать цифровым гидом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 июня заработает цифровой туристический гид. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Это новый цифровой продукт, который создан для того, чтобы человеку, который приезжает на территорию Мурманской области, было удобно ориентироваться, куда можно поехать, что посмотреть, как проложить маршрут. Также будет система маркет-плейс - можно будет через гид оплатить услуги, - отметил губернатор.

Сейчас в систему уже включены 400 объектов, достопримечательностей, почти 200 экскурсий и 32 туроператора. Работа будет "живая": через гид можно будет отслеживать, как будут работать туроператоры, чтобы определять, кого поощрить, а кого стимулировать. Также через электронный ресурс можно будет узнать, когда же появится северное сияние.

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