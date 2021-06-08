В Ковдорском районе горит лес на территории 350 га

Пожарные борются с пожаром в Зашейковском лесничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Мурманскую область вернулось тепло, при этом повышенный класс пожароопасности, установленный с прошлой недели, не снимали даже во время похолодания на выходных.

Утром 7 июня министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов сообщил, что на территории региона нет действующих лесных пожаров. Но уже вечером того же дня возгорание возникло в Зашейковском лесничестве Ковдорского района. Как сообщили в МЧС региона, в 20.00 стало известно, что площадь пожара выросла до 350 гектаров.

- На 8 июня к месту тушения пожара вертолетом доставлены 17 человек от ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» и 2 мотопомпы. Площадь пожара 350 гектара, из них 100 гектаров верховой пожар, - сообщили в МЧС.

Как уточнили в минприроды региона, все возгорания случаются по вине людей.

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