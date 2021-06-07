Лучшие фото с Кубка мира по силовому экстриму в Териберке 5 июня 2021 года

Открылись соревнования упражнением "ось Аполлона".
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Пусть 5 июня в Териберке было всего +5, небо хмурилось и даже опускался туман, приехать сюда стоило. Старинное село приняло первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. Таких соревнований раньше в России никогда не было.
13 спортсменов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана выясняли, кто же самый сильный человек планеты в категории до 105 килограммов. Хотя атмосфера среди силачей была дружеская, а не накаленная. «КП-Мурманск» собрала лучшие снимки с соревнований, чтобы те, кто не смог приехать, рассмотрели все в деталях, а те, кто побывал в Териберке, вспомнили, как здорово там было.
Напомним: победил на Кубке россиянин Давид Шамей - самый молодой участник. А само мероприятие попало в Книгу рекордов России.
Одной из задач спортсменов было как можно больше присесть с автомобилем.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Во время приседа с автомобилем нагрузка на спортсменов была 320 килограммов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На соревнования в Териберку приехали 13 спортсменов из 8 стран.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Американца Николаса Камби зрители сравнили с Кларком Кентом.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Камни Атласа: силачам надо было поднять четыре камня разного веса. Самый тяжелый весил 205 кг.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Прогулка фермера: в каждой руке спортсмен нес 120 килограммов.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Самый непростой момент соревнований: во время выполнения оси Аполлона Леон Мирошник из Мурманска упал и получил травму.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Диаметр оси Аполлона был 55 мм - такую непросто обхватить.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Несмотря на мировую обстановку и проблемы с визами, спортсмены из США смогли приехать в Мурманскую область.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Йири Ткалдчик из Чехии стал любимчиком зрителей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Не каждый спортсмен мог даже приподнять камень Атласа от земли. А тем более закинуть его на бочку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Артем Тарасов из России.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Украшением мероприятия стали соревнования по фитнес-бикини.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В фитнес-бикини участвовали семь красавиц со всей страны.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
На первом месте - россиянин Давид Шамей, на втором - россиянин Евгений Гавриленко, на третьем - американец Николас Камби.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Победитель Кубка - россиянин Давид Шамей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
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