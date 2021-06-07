Лучшие фото с Кубка мира по силовому экстриму в Териберке 5 июня 2021 года

Открылись соревнования упражнением "ось Аполлона". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пусть 5 июня в Териберке было всего +5, небо хмурилось и даже опускался туман, приехать сюда стоило. Старинное село приняло первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. Таких соревнований раньше в России никогда не было.

13 спортсменов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана выясняли, кто же самый сильный человек планеты в категории до 105 килограммов. Хотя атмосфера среди силачей была дружеская, а не накаленная. «КП-Мурманск» собрала лучшие снимки с соревнований, чтобы те, кто не смог приехать, рассмотрели все в деталях, а те, кто побывал в Териберке, вспомнили, как здорово там было.

Напомним: победил на Кубке россиянин Давид Шамей - самый молодой участник. А само мероприятие попало в Книгу рекордов России.

Одной из задач спортсменов было как можно больше присесть с автомобилем. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во время приседа с автомобилем нагрузка на спортсменов была 320 килограммов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На соревнования в Териберку приехали 13 спортсменов из 8 стран. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Американца Николаса Камби зрители сравнили с Кларком Кентом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Камни Атласа: силачам надо было поднять четыре камня разного веса. Самый тяжелый весил 205 кг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прогулка фермера: в каждой руке спортсмен нес 120 килограммов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Самый непростой момент соревнований: во время выполнения оси Аполлона Леон Мирошник из Мурманска упал и получил травму. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Диаметр оси Аполлона был 55 мм - такую непросто обхватить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на мировую обстановку и проблемы с визами, спортсмены из США смогли приехать в Мурманскую область. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Йири Ткалдчик из Чехии стал любимчиком зрителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не каждый спортсмен мог даже приподнять камень Атласа от земли. А тем более закинуть его на бочку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Артем Тарасов из России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Украшением мероприятия стали соревнования по фитнес-бикини. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В фитнес-бикини участвовали семь красавиц со всей страны. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На первом месте - россиянин Давид Шамей, на втором - россиянин Евгений Гавриленко, на третьем - американец Николас Камби. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Победитель Кубка - россиянин Давид Шамей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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