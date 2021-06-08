Для тушения лесного пожара в Ковдорском районе задействовали авиацию

В тушении пожара задействуют авиацию МЧС России. Фото: МЧС по Мурманской области

Почти сутки пытаются потушить сильный пожар на территории Ковдорского района в Зашейковском лесничестве. Напомним: начался он около 9 вечера 7 июня.

- В тушении пожара задействуют авиацию МЧС России. Из Санкт-Петербурга вылетел вертолет, оснащенный специальной системой пожаротушения с воздуха. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет воздушное судно Cessna. В ходе мониторинга проведена корректировка площади пожара, по уточненной информации она составляет 210 гектаров. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Фото: МЧС по Мурманской области

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, по предварительной версии, пожар начался из-за незатушенного костра.

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