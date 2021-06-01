2 июня в Ковдоре завершат отопительный сезон

Также в ближайшее время такое решение может принять администрация Мурманска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе в Мурманской области воздух прогреется до +25. А это значит, что в муниципалитетах задумались о завершении отопительного сезона. Напомним: когда пять дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет от +8, это повод сделать батареи холодными.

О намерении завершить отопительный сезон уже сообщил глава Полярных Зорь. Такое же решение приняли еще в одном муниципалитете.

- 2 июня с 08.00 в Ковдоре и населенных пунктах будет завершен отопительный сезон. При необходимости подключение отопления в социально-значимых учреждениях района будет осуществляться по заявкам руководителей, - сообщил глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Также в ближайшее время такое решение может принять администрация Мурманска.

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