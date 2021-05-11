Житель Мурманска продает необычную "космическую" квартиру

Северянин сам создавал интерьер. Фото: Василий Тимуров

В прошлом году в Мурманске продавали квартиру с фонтаном на балконе. В 2021-м тоже есть кое-что креативное из недвижимости. Так, мурманчанин Василий Тимуров выставил на продажу свою "космическую" двушку в Ленинском округе. За окном - Семеновское озеро, а внутри - сплошной неон!

- Просмотры квартиры уже начались, но еще не продал. Трудился над ней долго, своими руками делал ремонт, в несколько этапов. В общей сложности - больше года работы, - рассказал "КП-Мурманск" талантливый северянин.

Окна квартиры выходят на Семеновское озеро. Фото: Василий Тимуров

По словам мужчины, "космическим" он свое жилье не считает, так как для него подобный дизайн вполне себе земной.

- Мне нравится диодное освещение, а также очень не нравятся стандартные решения в интерьере, наверное поэтому все выглядит так необычно со стороны, - отметил Василий.

Свою квартиру мурманчанин, несмотря на ремонт, продает по вполне рыночной цене - 3,5 миллиона рублей. Спросите, зачем отдавать в чужие руки гнездышко, которое так долго вил? Просто наш собеседник переезжает жить в Крым.

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