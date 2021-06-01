Воздух в Мурманской области прогреется до +25

В Мурманской области ожидается потепление. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На этой неделе синоптики обещают в Мурманской области жаркую погоду.

- 1 июня погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днем воздух прогреется до +11+16°. 2-3 июня антициклон распространит свое влияние на северную часть Европы. В нашем регионе существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +5 до +13°, днем +20+25°, 2 июня на востоке области +15+20°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Напомним: из-за хорошего прогноза в регионе постепенно начинают отключать отопление. Первым отопительный сезон закончится в Полярных Зорях.

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