В Полярных Зорях 2 июня отключат отопление

При этом на этой неделе синоптики обещают тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области май выдался холодным, поэтому отключения отопления не случилось. Напомним: решение об окончании сезона принимается в случае, если пять дней подряд среднесуточная температура будет от +8. Однако в последний весенний месяц упорно шел снег.

При этом на этой неделе синоптики обещают тепло. Поэтому муниципалитеты начинают принимать решение об отключении тепла.

- В связи с благоприятными погодными условиями и позитивным прогнозом на ближайший период, считаем возможным завершить отопительный период 2 июня 2021 года. Соответствующее постановление сегодня опубликуем, - написал на личной странице в "ВКонтакте" глава города атомщиков Максим Пухов.

Полярные Зори стали одним из первых городов, где батареи станут холодными.

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