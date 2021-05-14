Когда в Мурманске отключат отопление в 2021 году

Отключение будет зависеть от погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже середина мая, а погода в Мурманске совсем не радует. За окном прохладно, дождь, но в домах тепло - отопление не отключают. Мы узнали, насколько должен подняться столбик термометра в столице Заполярья, чтобы батареи стали холодными.

- Решение об окончании отопительного сезона принимает администрация города. Как правило, температура воздуха должна продержаться в течении 5 дней на отметке выше +8 градусов, - сообщила "КП"-Мурманск" пресс-секретарь мурманской ТЭЦ Анастасия Вечирко.

Обычно отключение происходит в период с конца мая до 15 июня. Тут уж как небесная канцелярия соизволит.

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